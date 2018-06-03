Парень пострадал во время селфи на ЛЭП

Несчастный случай произошёл 25 мая с 22-летним минчанином. Он поднялся на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи — ТЭЦ-4», чтобы сделать экстремальное фото. С обширными ожогами парень был госпитализирован. Специалисты энергонадзора рассказали, что опасно делать вблизи ЛЭП.

В последнее время участились случаи гибели молодых людей и подростков от поражения электрическим током во время фотосъемок на объектах электроэнергетики. Для эффектных снимков они залазят на опоры линий электропередачи, проникают на энергетические объекты.

«Электричество поражает внезапно, когда человек оказывается «включённым» в цепь прохождения тока, — объясняют специалисты Слуцкого МРО «Энергонадзор». — Провода линий электропередачи находятся под высоким напряжением, поэтому поражение электрическим током может произойти через «воздух». Поэтому нельзя пользоваться палкой для селфи вблизи ЛЭП.

Что опасно

играть под воздушными линиями электропередачи,

открывать двери и заходить внутрь трансформаторных подстанций и прикасаться к оборудованию,

приближаться к провисшей или оборванной линии электропередачи менее чем на 8−10 метров,

заходить за знаки «Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!», «Осторожно! Электрическое напряжение!» на опорах воздушных линий электропередачи, ограждениях и дверях электроустановок,

проводить под исправными линиями электропередачи строительные, разгрузочные и работы.

ловить рыбу (с начала года произошло 5 случаев поражения электрическим током любителей рыбной ловли).

Чаще всего человек ощущает воздействие электрического тока в тот момент, когда предотвратить поражение электротоком практически невозможно.