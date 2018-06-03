Новыми наградами пополнилась копилка юных химиков и физиков Несвижчины

Поделитесь с друзьями















В Минске состоялся IX областной турнир юных химиков. В нем участвовало 14 команд центрального региона.

Турнир — это командные соревнования учащихся в умении решать исследовательские задачи, наглядно представлять полученные результаты, аргументированно отстаивать свою точку зрения в публичных дискуссиях. Он проходит в виде последовательно проводимых этапов — боев.

Наш район представляли гимназиcты Мария Плескацевич, Дарья Трус, Ангелина Колосовская, Александра Хрущ, Владислава Чекман, учащаяся СШ № 4 г. Несвижа Екатерина Еднацевич и Сергей Молохвей из Грицкевич-ского УПК д/с-СШ. По оценкам жюри выступление команды Несвижчины отмечено дипломом 2 степени.

К результативному участию ребят подготовили учителя химии С.А. Бедуля (Несвижская гимназия), Л.И. Шитько (СШ № 3 г. Несвижа), М.Ф. Евдокимова (Погорельцевская СШ), О.М. Давшко (Сновская СШ), Е.В. Гавдур (Оношковский УПК д/с-СШ), А.С. Радоман (Грицкевич-ский УПК д/с-СШ).

18 мая состоялся III районный турнир юных физиков. В нем принимали участие 5 сборных команд учреждений образования района — «Комета»: Грицкевичский УПК д/с-СШ, Оношковский УПК д/с-СШ, СШ № 4 г. Несвижа; «Дети Эйнштейна»: Погорельцевская СШ, Сновская СШ, Липский УПК д/с-СШ; «Всё сходится»: СШ № 3 г. Несвижа; «Планета знатоков»: Лысицкий УПК д/с-СШ, Островский УПК д/сад-СШ, СШ № 1 г.п. Городея, СШ № 2 г.п. Городея; «Виктория»: Лан-ский УПК д/с-СШ, Сейловичский УПК д/с-СШ, Затурьян-ский УПК д/с-СШ.

По итогам участия жюри приняло решение наградить дипломом 1 степени команду «Комета», дипломом 2 степени — команду «Виктория» и дипломом 3 степени — команду «Всё сходится».

Лучшими докладчиками турнира признаны учащиеся 9 класса средней школы № 4 г. Несвижа Екатерина Еднацевич и средней школы № 3 г. Несвижа Дарья Андреева, а лучшим оппонентом — учащаяся Ланского УПК д/с-СШ Анастасия Плакса. Екатерина Еднацевич по решению жюри также признана лучшим рецензентом.

Тамара БЛИЗНЮК,

начальник сектора дошкольного, общего среднего и специального образования, отдела образования, спорта и туризма Несвижского райисполкома