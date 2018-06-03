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Двухлетний ребёнок выпал из окна в Пружанах
3 июня двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже в Пружанах, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.
Ребёнок находился в квартире по месту жительства вместе с мамой и ещё тремя детьми. Квартира расположена на первом этаже многоэтажного жилого дома. В какой-то момент мальчик залез на подоконник, затем прислонился к москитной сетке, которая от давления выпала на улицу вместе с ребёнком. Ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Семья малыша характеризуется положительно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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3 июня двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже в Пружанах, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.
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