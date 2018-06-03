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В связи с тренировками роты почетного караула на проспекте Машерова ограничат движение транспорта

04.06.2018 15:53 — Разное | Tut.by  
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Движение по проспекту Машерова будет временно ограничено из-за тренировок сводной роты почетного караула. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


В связи с проведением подготовительных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, движение транспортных средств, в том числе и общественного транспорта, будут временно ограничивать 4, 7, 11, 14, 18, 21 и 25 июня на проспекте Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. Предполагаемое время проведения тренировок — два часа (с 21.00 до 23.00).

Как сообщили в «Минсктрансе», в связи с вводимыми ограничениями движение автобусов маршрутов № 29, 44, 136 будет организовано:

  • в прямом направлении по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улице Нововиленской, улице Орловской и далее по маршрутам (с выполнением остановочного пункта «Нововиленская»);
  • в обратном направлении — по проспекту Победителей, улице Немига, улице Богдановича, проспекту Машерова (с выполнением остановочных пунктов «Гостиница Юбилейная» и «ст. м. „Немига“»).

Напомним, 5 июня на двадцать минут (с 05.30 до 05.50) также будет ограничено движение по внутреннему кольцу МКАД (от улицы Скорины до улицы Байкальской).

ГАИ рекомендует водителям учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.

 
 
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Движение ограничат от улицы Даумана до проспекта Победителей. Предполагаемое время проведения тренировок - два часа (с 21.00 до 23.00).
 
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