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В связи с тренировками роты почетного караула на проспекте Машерова ограничат движение транспорта
Движение по проспекту Машерова будет временно ограничено из-за тренировок сводной роты почетного караула. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В связи с проведением подготовительных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, движение транспортных средств, в том числе и общественного транспорта, будут временно ограничивать 4, 7, 11, 14, 18, 21 и 25 июня на проспекте Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. Предполагаемое время проведения тренировок — два часа (с 21.00 до 23.00).
Как сообщили в
Напомним, 5 июня на двадцать минут (с 05.30 до 05.50) также будет ограничено движение по внутреннему кольцу МКАД (от улицы Скорины до улицы Байкальской).
ГАИ рекомендует водителям учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.
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Движение ограничат от улицы Даумана до проспекта Победителей. Предполагаемое время проведения тренировок - два часа (с 21.00 до 23.00).
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