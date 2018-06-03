В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Facebook снова поймали на тайной передаче данных пользователей‍ Журналисты одного из европейских изданий сделали громкое заявление о том, что Фейсбук дает доступ к персональной информации пользователей ...

Журналисты одного из европейских изданий сделали громкое заявление о том, что Фейсбук дает доступ к персональной информации пользователейнаиболее крупным производителям смартфонов и прочих электронных устройства.Как заявил представитель одного авторитетного издания, компания Фейсбук около 10 лет, заключила множество соглашений, по которым открывала доступ к личным данным пользователей соцсети крупным производителям гаджетов.По словам журналистов, эти соглашения не соответствуют громким заявлениям Фейсбук о четком соблюдении правил защиты данных посетителей.А основатель компании "Фейсбук" Марк Цукерберг, что утечка личных данных пользователей соцсети произошла по его вине. Он публично извинился на выступлении в конгрессе.А тем временем компания Facebookинформации пользователей своей соцсети. Данные о том, какими постами делятся пользователи у себя на странице или в группах, а также личная информация будут надежнее защищены.И несмотря на все слухиза первый квартал выросла на 63%.