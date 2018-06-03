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Facebook снова поймали на тайной передаче данных пользователей
04.06.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Журналисты одного из европейских изданий сделали громкое заявление о том, что Фейсбук дает доступ к персональной информации пользователей наиболее крупным производителям смартфонов и прочих электронных устройства.
Как заявил представитель одного авторитетного издания, компания Фейсбук около 10 лет, заключила множество соглашений, по которым открывала доступ к личным данным пользователей соцсети крупным производителям гаджетов.
По словам журналистов, эти соглашения не соответствуют громким заявлениям Фейсбук о четком соблюдении правил защиты данных посетителей.
А основатель компании "Фейсбук" Марк Цукерберг
А тем временем компания Facebook
И несмотря на все слухи
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Журналисты одного из европейских изданий сделали громкое заявление о том, что Фейсбук дает доступ к персональной информации пользователей ...
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