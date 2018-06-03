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Facebook снова поймали на тайной передаче данных пользователей‍

04.06.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Журналисты одного из европейских изданий сделали громкое заявление о том, что Фейсбук дает доступ к персональной информации пользователей 

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наиболее крупным производителям смартфонов и прочих электронных устройства.

Как заявил представитель одного авторитетного издания, компания Фейсбук около 10 лет,  заключила множество соглашений, по которым открывала доступ к личным данным пользователей соцсети крупным производителям гаджетов.

По словам журналистов, эти соглашения не соответствуют громким заявлениям Фейсбук о четком соблюдении правил защиты данных посетителей.

А основатель компании "Фейсбук" Марк Цукерберг заявил, что утечка личных данных пользователей соцсети произошла по его вине. Он публично извинился на выступлении в конгрессе. 

А тем временем компания Facebook ввела дополнительные меры защиты информации пользователей своей соцсети. Данные о том, какими постами делятся пользователи у себя на странице или в группах, а также личная информация будут надежнее защищены.

И несмотря на все слухи прибыль Фейсбук за первый квартал выросла на 63%.



 
 
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Журналисты одного из европейских изданий сделали громкое заявление о том, что Фейсбук дает доступ к персональной информации пользователей  ...
 
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