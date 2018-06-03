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В Орше парень вышел ночью из клуба и пропал. Тело нашли в Днепре почти через 2 недели
04.06.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Подробности рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко:
– По свидетельству очевидцев, в ту ночь парень ушел из клуба в очень сильном подпитии. Клуб расположен примерно в километре от Днепра, а дорога домой как раз лежала вдоль реки. На теле молодого человека видимых телесных повреждений не обнаружено.
По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ранее Оршанский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения молодого человека.
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Подробности рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко: – По свидетельству очевидцев, в ту ночь парень ушел из...
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