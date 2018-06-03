БАТЭ определился с заменой Дулуба





Исполняющим обязанности главного тренера назначили Алексея Багу. В тренерский штаб также войдет Дмитрий Молош. Оба специалиста в свое время играли за "желто-синих". На остальные тренерские позиции в данный момент клуб рассматривает различные кандидатуры.

Отдельно в официальном сообщении подчеркивается: информация о том, что другие представители предыдущего тренерского штаба (помимо Олега Дулуба) покинули БАТЭ, не соответствует действительности.

Напомним, об отставке Олега Дулуба с поста главного тренера борисовчан стало известно вчера. Руководство клуба объяснило данный шаг отрицательными результатами в последних матчах, а также обеспокоенностью за состояние команды в преддверии еврокубков.