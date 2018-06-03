В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В связи с проведением «Белагро» разрешенную скорость на части трассы Р1 временно снизят до 50 км/ч Официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек рассказал корреспонденту sb.by: — В обычные дни на этом участке трассы легковым автомобилям...

рассказал корреспонденту sb.by:Парковка машин посетителей выставки помимо обочин дороги предусмотрена на площадках вблизи торгово-логистического центра.В целях обеспечения безопасности на входах в павильоны будут оборудованы КПП. Нужно будет пройти через металлодетекторы. Плотность милицейских нарядов на открытых площадках и прилегающих территориях увеличится.В УВД Миноблисполкома призывают к проявлению разумной бдительности: о подозрительных лицах, а также об оставленных без присмотра вещах следует незамедлительно информировать представителей ОВД.