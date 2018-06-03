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В связи с проведением «Белагро» разрешенную скорость на части трассы Р1 временно снизят до 50 км/ч

04.06.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек рассказал корреспонденту sb.by:

— В обычные дни на этом участке трассы легковым автомобилям разрешено двигаться со скоростью 120 километров в час. Однако сейчас, как и во время проведения «Белагро-2017», в связи с тем, что на обочинах по обеим сторонам дороги будет осуществляться парковка, разрешенная скорость будет поэтапно снижена до 50 километров в час. Контролировать соблюдение водителями скоростного режима станут сотрудники ГАИ, а кроме того установлены мобильные датчики фотофиксации нарушений. 

Парковка машин посетителей выставки помимо обочин дороги предусмотрена на площадках вблизи торгово-логистического центра.

В целях обеспечения безопасности на входах в павильоны будут оборудованы КПП. Нужно будет пройти через металлодетекторы. Плотность милицейских нарядов на открытых площадках и прилегающих территориях увеличится.

В УВД Миноблисполкома призывают к проявлению разумной бдительности: о подозрительных лицах, а также об оставленных без присмотра вещах следует незамедлительно информировать представителей ОВД.
 
 
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Официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек рассказал корреспонденту sb.by: — В обычные дни на этом участке трассы легковым автомобилям...
 
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