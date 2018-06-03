Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении США и их союзников





Согласно закону, правительство с разрешения президента сможет вводить различные меры противодействия. При этом нельзя трогать жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России или других странах, не подпадающих под санкции. Подобное решение может быть внесено на основании предложений Совета безопасности России. Если же все обстоятельства, приведшие к введению контрсанкций, будут устранены, то данные меры также будут отменены.

Сообщается, что из первоначального текста документа было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия был сокращен. Санкции могут быть введены как против целой страны, так и против отдельной организации, находящейся под юрисдикцией недружественной к России страны. Компании из Соединенных Штатов отныне не смогут участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества в России.

Санкции не коснутся товаров, которые ввозятся на территорию России для личного пользования. В силу закон вступит в день официального опубликования.