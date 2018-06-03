"Как рассказала пострадавшая, незнакомка представилась ей сотрудником крупного белорусского производителя нижнего белья и предложила посетить презентацию новой коллекции. Войдя в доверие, она начала рассказывать потерпевшей про ее жизнь и предложила за крупную сумму денег наладить личную жизнь. Женщина согласилась и передала новой знакомой 1880 белорусских рублей", - рассказала подробности дела официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя.

На вид подозреваемой 25-30 лет, среднего телосложения, волосы черные. Если вы узнали женщину на видео, то обратитесь в Московское РУВД Минска лично на улице Грушевской, 9 или по телефонам: +375(29)-131-04-12 либо 102.