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В Минске разыскивают мошенницу, "наладившую личную жизнь" почти за две тысячи рублей

04.06.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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"Как рассказала пострадавшая, незнакомка представилась ей сотрудником крупного белорусского производителя нижнего белья и предложила посетить презентацию новой коллекции. Войдя в доверие, она начала рассказывать потерпевшей про ее жизнь и предложила за крупную сумму денег наладить личную жизнь. Женщина согласилась и передала новой знакомой 1880 белорусских рублей", - рассказала подробности дела официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя.

На вид подозреваемой 25-30 лет, среднего телосложения, волосы черные. Если вы узнали женщину на видео, то обратитесь в Московское РУВД Минска лично на улице Грушевской, 9 или по телефонам: +375(29)-131-04-12 либо 102.

 
Теги: Минск
 
 
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"Как рассказала пострадавшая, незнакомка представилась ей сотрудником крупного белорусского производителя нижнего белья и предложила посетить...
 
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