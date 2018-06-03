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Биржа: доллар на торгах 4 июня стал дешевле, а евро и российский рубль — дороже
04.06.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Евро потяжелел на BYN0,0004 и теперь стоит BYN2,3457.
Доллар потерял BYN0,0049 и сейчас оценивается в BYN2,0044.
А российский рубль добавил BYN0,0056 и сейчас его курс — BYN3,2381 за сотню.
На торгах
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Евро потяжелел на BYN0,0004 и теперь стоит BYN2,3457. Доллар потерял BYN0,0049 и сейчас оценивается в BYN2,0044. А российский рубль добавил BYN0,0056 и сейчас его курс — BYN3,2381...
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