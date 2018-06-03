В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ВИДЕОФАКТ: Том Круз совершил экстремальный прыжок из тропосферы с высоты более 7 км Для съемок одного из эпизодов фильма "Миссия невыполнима: Фол-аут" актер прыгнул с парашютом из тропосферы с высоты 7,5 километров. Круз стал первым...

Для съемок одного из эпизодов фильма "Миссия невыполнима: Фол-аут" актер прыгнул с парашютом из тропосферы с высоты 7,5 километров.Круз стал первым голливудским актером, который выполнил так называемый прыжок HALO с самолета – это затяжной прыжок с большой высоты (до 10 км) и поздним раскрытием парашюта (на высоте менее километра). Парашютист разгоняется почти до 200 км/час и оказывается под воздействием гипервентиляции, барометрического удара, кислородного голодания и ледяного ветра.Для Круза создатели фильма сделали специальный шлем.Очередная часть фильма "Миссия невыполнима" выйдет в прокат 26 июля.