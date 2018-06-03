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ВИДЕОФАКТ: Том Круз совершил экстремальный прыжок из тропосферы с высоты более 7 км
04.06.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Для съемок одного из эпизодов фильма "Миссия невыполнима: Фол-аут" актер прыгнул с парашютом из тропосферы с высоты 7,5 километров.
Круз стал первым голливудским актером, который выполнил так называемый прыжок HALO с самолета – это затяжной прыжок с большой высоты (до 10 км) и поздним раскрытием парашюта (на высоте менее километра). Парашютист разгоняется почти до 200 км/час и оказывается под воздействием гипервентиляции, барометрического удара, кислородного голодания и ледяного ветра.
Для Круза создатели фильма сделали специальный шлем.
Очередная часть фильма "Миссия невыполнима" выйдет в прокат 26 июля.
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Для съемок одного из эпизодов фильма "Миссия невыполнима: Фол-аут" актер прыгнул с парашютом из тропосферы с высоты 7,5 километров. Круз стал первым...
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