Александра Саснович покинула открытый чемпионат Франции по теннису

Вместе с китаянкой Дуань Инъин Саснович пробилась в третий раунд парного разряда «Ролан Гаррос». Однако дальше пройти не удалось.



В борьбе за выход в четвертьфинал они уступили чешскому дуэту Андреа Главачкова – Барбора Стрыцова – 3:6, 3:6.