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Александра Саснович покинула открытый чемпионат Франции по теннису
Вместе с китаянкой Дуань Инъин Саснович пробилась в третий раунд парного разряда «Ролан Гаррос». Однако дальше пройти не удалось.
В борьбе за выход в четвертьфинал они уступили чешскому дуэту Андреа Главачкова – Барбора Стрыцова – 3:6, 3:6.
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Вместе с китаянкой Дуань Инъин Саснович пробилась в третий раунд парного разряда «Ролан Гаррос». Однако дальше пройти не удалось.
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