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Состояние лётчика-экстремала, который потерпел крушение в Минском районе, стабилизировалось

04.06.2018 16:28 — Разное | ОНТ  
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Спортсмен упал с полукилометровой высоты.

Плечо пилота при падении проткнула молодая ель диаметром почти 10 сантиметров.Мужчину доставили в областную клиническую больницу в Боровлянах. Ему срочно была проведена хирургическая операция, врачи констатируют, жизненно важные органы не были задеты, что в таких случаях большая редкость. Через неделю самый «везучий» пациент больницыбудет выписан.

Сергей Мечковский, пластический хирург, кандидат медицинских наук: «Данному пациенту повезло по жизни. Потому что, имея такую травму, обширную, он получил повреждения мышц, костей, но в чём его счастье, это в том, что все структуры, которые отвечают за кровоснабжение, все они были смещены этим бревном к низу. И после того как мы его убрали всё нормально и не требует каких либо манипуляций».

Спортсмен широко известен в кругах парапланеристов Беларуси. Более 15 лет он работает инструктором в одном из минских клубов. Там преподаёт курсы выживания в небе.

 
 
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