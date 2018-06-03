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Алексей Бага назначен исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ
Исполняющим обязанности главного тренера борисовчан назначили Алексея Багу.
В тренерский штаб войдёт Дмитрий Молош. В настоящий момент клуб рассматривает различные кандидатуры на остальные тренерские позиции. Как подчеркнули в пресс-службе БАТЭ, информация о том, что другие представители предыдущего тренерского штаба покинули клуб, не соответствует действительности. Напомним, Олег Дулуб был отправлен
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Исполняющим обязанности главного тренера борисовчан назначили Алексея Багу.
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