Алексей Бага назначен исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ

Исполняющим обязанности главного тренера борисовчан назначили Алексея Багу.

В тренерский штаб войдёт Дмитрий Молош. В настоящий момент клуб рассматривает различные кандидатуры на остальные тренерские позиции. Как подчеркнули в пресс-службе БАТЭ, информация о том, что другие представители предыдущего тренерского штаба покинули клуб, не соответствует действительности. Напомним, Олег Дулуб был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.