Министры иностранных дел Беларуси и Монголии провели встречу в Минске

Это первый официальный визит в Минск монгольского министра более чем за 15 лет. Дамдины Цогтбаатар приехал в Беларусь, чтобы обсудить пакет предложений.



Среди них поставки карьерной и сельскохозяйственной техники. Улан-Батор активно развивает экономику. Перспективными стороны видят большое число проектов в различных отраслях.

Дамдины Цогтбаатар, министр иностранных дел Монголии: «Монгольская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества в сельском хозяйстве, лёгкой, пищевой промышленности, строительной, горнодобывающей отраслях, транспорте, науке, культуре, образовании. Изучение опыта Беларуси в развитии малого бизнеса, АПК представляет для нас интерес. Особенно – агрогородки, это нам очень интересно».

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Мы договорились, что первоочередное внимание будем уделять экономике. Внедрение прогрессивных схем финансирования экспорта для совместных проектов. Детально обсудили сферы, где сможем более тесно сотрудничать».

Между Минском и Улан-Батором подписаны межправительственные соглашения о правовой помощи. Обсуждается вопрос открытия в Минске диппредставительства Монголии в следующем году. Развитие отношений с Монголией может стать ещё одним каналом сотрудничества со странами Азии. Сегодня же Дамдины Цогтбаатар возложил цветы к монументу Победы.