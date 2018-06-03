151-я! Газель, перевозившая биотуалет, стала очередной жертвой «моста глупости» в Санкт-Петербурге

В петербургский «мост глупости» врезалась очередная «Газель». Автомобиль с открытым кузовом перевозил биотуалет.

Сообщается, что в ближайшее время перед мостом с надписью «Опасно! Низкий мост. "Газель" не проедет!» городские власти дополнительно смонтируют рамку с цепями, которые будут звенеть о кабину грузовиков, превышающих пределы допустимой высотности.

Напомним, «мост глупости» известен тем, что там постоянно застревают «Газели». Не так давно жертвой низкого путепровода стала юбилейная 150-я «Газель».