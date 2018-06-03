Субботний рейд. По словам очевидца, ОМОН массово вывозил в РУВД тусовщиков с Зыбицкой

Ни понедельника без новостей с Зыбицкой. Говорят, в субботу вечером на самой барной улице Беларуси устроили форменный хапун. Люди жалуются, что их задерживали без причины, отвозили на автозаке в Центральное РУВД и составляли протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Притом под «раздачу» якобы попали и те, у кого было даже 0,4 промилле. Напомним, что до 2011 года в Беларуси можно было за рулем ездить с 0,5 (сейчас – 0,3 промилле).

Андрей Орловский рассказал «Нашей Ниве» про неудавшийся вечер: «Нас было четверо: я с девушкой и двое парней. Отдыхали на Зыбицкой. Да, мы немного выпили, но пили только в барах. Были адекватны и вели себя прилично. Где-то после одиннадцати ночи мы немного прогулялись еще по Зыбицкой и остановились покурить — решали, что делать дальше, может поехать домой.

К нам подошли омоновцы — паспорт не спрашивали, ничего такого. Просто сказали парням: «Пройдемте». Девушке «пройти» было не нужно, ей приказали остаться. Нас завели в автозак, который стоял на остановке возле станции метро «Немига». Нас заводят — а там уже человек восемь, все — парни. Ну мы даже повеселились немного, подумали, разберутся и отпустят».

Очень много милиции и ОМОНа в том районе было в связи с проведением Дня Швеции. И он как раз закончился примерно в то время, про которое говорит Андрей. Автозаки, кстати, тоже были в Верхнем городе с самого утра. Потом задержанных отвезли в РУВД Центрального района.

«Там завели в какую-то комнату. В комнате было несколько милиционеров и человек 15 задержанных. Милиционеры составляли на всех протоколы. Как конвейер: составили протокол — и новых ведут. Писали, что мы были пьяны и мешали людям отдыхать.

Мой товарищ согласился подписать. Его отпустили через час. Я сначала не хотел ничего подписывать, но потом согласился. Меня отпустили под утро. А другой мой товарищ, который категорически отказался подписывать протокол, остался до понедельника.

Ему сразу сказали — снимай шнурки, пойдешь в камеру. И всем сообщили — кто подписывать не будет, остается до понедельника», – рассказал Андрей.

Похожую историю рассказал и другой молодой человек: десять человек в автозаке, РУВД, протокол. Не подписываешь – все выходные проводишь в камере. МВД пока что никак не прокомментировало эти рассказы.