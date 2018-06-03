Министерство информации ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам





Мининформ ограничил доступ к семнадцати интернет-ресурсам, сообщили в ведомстве. Такое решение было принято на основании письменных уведомлений МАРТа.

Решение о блокировке выносилось в соответствии со статьями 38 и 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации». Все сайты были заблокированы из-за размещения на них ненадлежащей рекламы. Данные интернет-ресурсы предоставляли гражданам микрозаймы, при этом нарушая установленный порядок данной процедуры.

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