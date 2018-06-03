﻿ Министерство информации ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министерство информации ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам

04.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Министерство информации ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам

Мининформ ограничил доступ к семнадцати интернет-ресурсам, сообщили в ведомстве. Такое решение было принято на основании письменных уведомлений МАРТа.

Решение о блокировке выносилось в соответствии со статьями 38 и 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации». Все сайты были заблокированы из-за размещения на них ненадлежащей рекламы. Данные интернет-ресурсы предоставляли гражданам микрозаймы, при этом нарушая установленный порядок данной процедуры.

http://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мининформ ограничил доступ к семнадцати интернет-ресурсам, сообщили в ведомстве. Такое решение было принято на основании письменных уведомлений МАРТа. Решение о...
 
Новости дня
Новости разные
 
На 79 году жизни скончался народный артист России Леонид Неведомский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика