Ян Шляхов: «Мечтаю сделать из Беларуси ІТ-державу»





17-летний слутчанин Ян Шляхов разработал инновационную IT-систему для усовершенствования сферы обслуживания. Проект «Лучший консультант» уже победил в региональном этапе международного технологического конкурса Imagine Cup 2018, став лучшим среди разработок 12 команд из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Грузии и Украины. В скором времени Ян поборется за победу и приз в 100 тысяч долларов в финале конкурса в США.

Лень — двигатель прогресса

«Лучший консультант» — это инновационная компьютерная система, способная оценить потребности потенциального покупателя по его внешности и эмоциональному состоянию. С помощью камер видеонаблюдения она собирает необходимую информацию о человеке, анализирует и даёт продавцу подсказки, какой товар предложить клиенту, чтобы он остался доволен.

— Научно доказано, что по лицу человека можно определить способ общения с ним. На основе каких-то метрик — пола, возраста, эмоционального состояния — компьютерная система составляет ряд подсказок, которые смогут сократить время клиента на поиск нужного товара и существенно продвинуть вперед уровень сферы обслуживания. С этой системой может работать не только продавец-консультант в магазине, но и работник любой другой отрасли — например, кассир в банке, — объясняет Ян.

Изначально свою разработку молодой человек хотел реализовать как научный проект, но системой уже заинтересовались несколько торговых объектов, так что в скором времени «Лучшего консультанта» опробуют на практике. Система начнет приносить доходы своему юному разработчику. Но деньги — это не самоцель, а приятный бонус для молодого программиста.

— Конечно, радует, что я могу уже сам на себя заработать. Но гораздо больше удовольствия доставляет мысль, что я создал что-то важное, что это работает и приносит пользу людям, что я смог обойти огромное число конкурентов и выйти в лидеры престижного международного конкурса. Приятно, что в кругу своих сверстников я не без гордости могу рассказывать, что летал в США не за деньги родителей, а благодаря собственным достижениям, — делится впечатлениями Ян Шляхов.

Идея создания системы «Лучший консультант» родилась у Яна благодаря его… лени. Молодой человек признается, что искал способ поступить в вуз без экзаменов, поэтому и решил принять участие в конкурсе.

— Не люблю стрессов и беготни, с которыми сталкивается каждый абитуриент, — улыбается Ян.

Такой подход дал свои плоды: благодаря победе в региональном этапе международного конкурса выпускник уже зачислен на 1-й курс факультета прикладной математики и информатики БГУ. А белорусская IT-сфера записала в свою историю имя еще одного успешного программиста.

Не надо изобретать велосипед

Работать на компьютере Ян Шляхов начал примерно в то же время, когда научился говорить. Папа мальчика по профессии программист, так что тесное знакомство с гаджетами у Яна состоялось уже в 3 года. Но его интересовали не компьютерные игры и развлекательные программы в интернете, а устройство компьютера, его настройки и параметры.

— Но я никогда не был сильно привязанным к компьютеру ребенком. У меня всегда было много друзей, я гулял на улице, а о том, чтобы стать айтишником, даже близко не думал. До 5-го класса я вообще посещал воскресную школу и однажды заявил родителям, что буду священником. А в 6-м классе пошел на факультатив по программированию и увлекся, — рассказывает Ян.

С 14 лет увлечение Яна стало приносить ему пусть и небольшие, но лично заработанные деньги: подросток занялся фрилансом, брал заказы на специализированных сайтах. Позже стал создавать свои проекты. Ян уверен: в IT-сфере не нужно изобретать велосипед, нужно использовать уже готовые алгоритмы для создания полезного и интересного проекта. Чтобы с его помощью решать какие-то проблемы.

— Как, например, сделали создатели Viber — за основу был взят принцип работы Skype, а они придумали вместо никнеймов пользователей хранить мобильные номера. И проект выстрелил! Так что даже один маленький шажочек вперед может совершить целый прорыв, — уверен Ян.

IT-сфера — это не скучные программы, цифры и алгоритмы. Это целый мир, в котором можно творить невероятные вещи, делать большие открытия, уверен Ян Шляхов.

— IT мне нравятся тем, что в этой сфере можно сделать что-то глобальное, не имея ничего. Главное, чтоб была идея. Даже если бы программисты зарабатывали очень мало, я все равно бы этим занимался. Потому что мне это интересно. Пока, во всяком случае. А если надоест, то увлекусь медициной. Или соберу собственную рок-группу и уеду с ней путешествовать по Европе, — смеется Ян.





Жалеет парень только об одном: что в сутках всего 24 часа. За это ничтожно малое время нужно успеть не только поработать над проектом, но и встретиться с друзьями, позаниматься спортом, уделить время игре на гитаре.

— Это стереотип, что айтишники все время сидят за компьютером. На самом деле в среде моих знакомых, занятых программированием, очень много разносторонне развитых людей. Мы много времени проводим в реальном мире, а не в интернете. Ходим в кафе, просто совершаем прогулки. Так что мнение взрослых, что современные дети поголовно помешаны на гаджетах, сильно притянуто за уши, — развеивает миф о нынешнем интернет-поколении Ян.

Большая белорусская мечта

Ян Шляхов утверждает: всеобщее мнение, что айтишники зарабатывают миллионы, сильно преувеличено. К IT, как и к любой другой сфере, нужно иметь способности. И постоянно трудиться не покладая рук.

— Некоторым кажется, что это идеальная работа. Мол, свободный график, посидел перед компьютером, понажимал на клавиши — и всё, открывай кошелек и складывай пачки денег. Но надо понимать: если научиться писать программы может каждый, то внедрять какие-то крутые идеи смогут только единицы. А без идеи в этой сфере ты будешь «середнячком» с соответствующей заработной платой. Чтобы чего-то достичь, надо «пахать». Иногда и по 12–14 часов в сутки. Я, например, перед конкурсами и конференциями вообще сплю по 4 часа, — признается Ян.

Чтобы быть успешным в IT-сфере, необязательно быть программистом. Порой совершенно далекие от программирования люди нащупывали гениальную идею, собирали собственную команду и делали выдающийся проект. В их числе всемирно известные Марк Цукерберг и Стив Джобс.





— А вообще, среди реализовавшихся в IT людей очень много белорусов, — вдруг задумывается Ян. — У наших людей большой потенциал. Просто надо развивать отечественную сферу информационных технологий, чтобы великие белорусские умы не переманивали за границу.

После участия в конкурсе Imagine Cup 2018 у Яна появилась возможность в будущем трудоустроиться в одну из самых известных в мире IТ-корпораций. Однако парень мечтает развивать собственные проекты.

— Если смогу победить в финале, то причитающиеся победителю 100 тысяч долларов пущу в собственное дело. Мечтаю собрать команду профессионалов и создать из Беларуси IT-державу. Чтобы в перспективе мы по уровню ВВП даже США обогнали. Ведь мы же центр Европы, мы можем этого добиться!