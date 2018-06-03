Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с матча 1/8 финала Roland Garros. Как пояснила теннисистка на специальной пресс-конференции, такое решение она приняла из-за травмы руки.

«К сожалению, у меня возникли некие проблемы с мышцами груди. Сейчас я просто не могу вводить мяч в игру. На самом деле, сложно играть, когда ты просто физически не можешь подавать», — прокомментировала Уильямс свое решение.

«I unfortunately been having some issues with my pec muscle… right now I can’t actually serve so it’s actually hard to play when I can’t physically serve.» @serenawilliams #RG18 pic.twitter.com/QEGhy7Y6Si — Roland-Garros (@rolandgarros) 4 июня 2018 г.

«Завтра я еще буду в Париже, посоветуюсь врачами, после чего решу, что буду делать дальше», — озвучила теннисистка свои планы.

В 1/8 финала Уильямс должна была встречаться с российской теннисисткой Марией Шараповой.

Мария Шарапова не выигрывала у Серены Уильямс с 2004 года. Общий счет очных дуэлей — 19:2 в пользу американки.

Для Серены Уильямс нынешний Roland Garros — первый турнир серии «Большого шлема» после рождения дочери .