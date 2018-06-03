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Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции
Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с матча 1/8 финала Roland Garros. Как пояснила теннисистка на специальной пресс-конференции, такое решение она приняла из-за травмы руки.
«К сожалению, у меня возникли некие проблемы с мышцами груди. Сейчас я просто не могу вводить мяч в игру. На самом деле, сложно играть, когда ты просто физически не можешь подавать», — прокомментировала Уильямс свое решение.
«Завтра я еще буду в Париже, посоветуюсь врачами, после чего решу, что буду делать дальше», — озвучила теннисистка свои планы.
В 1/8 финала Уильямс должна была
Мария Шарапова не выигрывала у Серены Уильямс с 2004 года. Общий счет очных дуэлей — 19:2 в пользу американки.
Для Серены Уильямс нынешний Roland Garros — первый турнир серии «Большого шлема» после
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"Завтра я еще буду в Париже, посоветуюсь врачами, после чего решу, что буду делать дальше", - озвучила теннисистка свои планы.
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