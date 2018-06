Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с матча 1/8 финала Roland Garros. Как пояснила теннисистка на специальной пресс-конференции, такое решение она приняла из-за травмы руки.

«К сожалению, у меня возникли некие проблемы с мышцами груди. Сейчас я просто не могу вводить мяч в игру. На самом деле, сложно играть, когда ты просто физически не можешь подавать», — прокомментировала Уильямс свое решение.