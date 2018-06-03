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Украинец выиграл в лотерею рекордную сумму денег

04.06.2018 16:48 — Разное | Tut.by  
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На официальном сайте одной из национальных лотерей Украины опубликована информация о том, что сорван рекордный джекпот в 17,8 млн гривен (1 миллион 369 тысяч белорусских рублей). При этом кто стал миллионером, как и когда получит выигрыш пока не сообщается.

До этого момента сумма самого большого выигрыша в Украине составляла 15,2 млн гривен (1 миллион 169 тысяч белорусских рублей). В 2007 году его обладателем стал житель Тернополя.

Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions (больше 1 миллиарда белорусских рублей). Таким образом, Уол сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.

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Теги: Минск
 
 
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Кто стал миллионером, как и когда получит выигрыш пока не сообщается.
 
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