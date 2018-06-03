Финал плей-офф НБА: «Голден Стэйт» вновь обыграл «Кливленд»

На этот раз всё решилось в основное время встречи. «Уориорз» сыграли предельно собранно и практически во всех компонентах превосходили соперников.



Первую половину хозяева завершили с преимуществом в 13 очков. В третьей четверти «Кливленд» чуть сократил отставание, но на заключительном отрезке «Голден Стэйт» уверенно довёл дело до победы – 122:103. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уориорз» Стеф Карри. Он набрал 33 очка и установил новый рекорд финалов лиги по количеству точных трёхочковых бросков – 9 попаданий из-за дуги. «Голден Стэйт» ведёт в этом противостоянии 2:0. Серия переезжает в Кливленд.