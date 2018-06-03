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В деревне Доброе произошёл пожар
04.06.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В субботу в ЦОУ Мстиславского РОЧС поступило сообщение о пожаре в д. Доброе.
По прибытии к месту вызова подразделений РОЧС происходило горение хозяйственного строения открытым пламенем.
В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и внутренняя отделка сарая.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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В субботу в ЦОУ Мстиславского РОЧС поступило сообщение о пожаре в д. Доброе. По прибытии к месту вызова подразделений РОЧС происходило горение хозяйственного...
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