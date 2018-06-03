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Беларусь хочет создать в Монголии первый молочный кластер

04.06.2018 16:42 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь может создать первый в Монголии молочный кластер, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с министром иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатаром.

"С учетом внимания, которое уделяется правительствами наших стран развитию сельского хозяйства, большие перспективы имеет взаимодействие в области растениеводства, животноводства, ветеринарии. В настоящее время нами изучается возможность реализации комплексного проекта по созданию белорусской стороной первого в Монголии молочного кластера", - сказал А.Кобяков.

По его словам, республика готова поделиться с Монголией современными технологиями по переработке, хранению и производству сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, продолжил премьер-министр, Беларусь заинтересована в наращивании поставок в Монголию сельскохозяйственной и специальной техники, а также пассажирских автобусов, коммунальной техники, оборудования и технологий.

В целом по словам А.Кобякова, Беларусь уделяет особое внимание развитию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и рассматривает Монголию в качестве перспективного партнера.

"Очевидно, что у Беларуси и Монголии еще много неиспользованных возможностей для сотрудничества, и задача правительств обоих государств - не упустить эти возможности, создать условия для их воплощения в конкретные взаимовыгодные экономические проекты. Мы готовы к обсуждению любых направлений сотрудничества", - подытожил премьер-министр.

 
 
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Беларусь может создать первый в Монголии молочный кластер, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с министром иностранных дел Монголии Дамдины...
 
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