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И снова оранжевый: синоптики предупреждают о ливнях и шквалистом ветре
Оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра объявлен в Беларуси в понедельник, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Сегодня 4 июня (понедельник) в период с 15.30 до 21 на большей части территории Витебской, Гродненской, Брестской и Минской областей ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град, сильные ливни", - предупреждают синоптики.
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Оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра объявлен в Беларуси в понедельник, сообщается на сайте Республиканского центра по...
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