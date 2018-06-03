И снова оранжевый: синоптики предупреждают о ливнях и шквалистом ветре

Оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра объявлен в Беларуси в понедельник, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





"Сегодня 4 июня (понедельник) в период с 15.30 до 21 на большей части территории Витебской, Гродненской, Брестской и Минской областей ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град, сильные ливни", - предупреждают синоптики.