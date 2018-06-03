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Беларусь и Монголия хотят создать СП по выпуску сельхозпродукции и продавать ее в Китай

04.06.2018 16:17 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь и Монголия планируют обсудить создание совместного предприятия в сфере переработки продукции сельского хозяйства.

"Договорились также рассмотреть состояние и перспективы нашего взаимодействия в сфере сельского хозяйства", - рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи со своим монгольским коллегой Дамдины Цогтбаатаром.

По словам В.Макея, он удивился, что при чуть более чем трехмиллионном населении в Монголии насчитывается 63 млн. голов скота: крупнорогатого скота, овец и так далее.

"Представьте, какое огромное, "невспаханное", что называется, поле деятельности. Поэтому мы договорились, что подумаем о создании совместного предприятия в сфере переработки продукции сельского хозяйства. Это, конечно же, должно быть обсуждено на уровне соответствующих экспертов. Ведь рядом огромный китайский рынок и инфраструктура позволила бы сделать эту продукцию более дешевой, чем ее поставки из Беларуси", - отметил министр.

В целом глава МИД констатировал, что товарооборот между беларусь и Монголией не очень большой. "Считаем, что имеющийся тут потенциал далеко не исчерпан.  Мы могли бы реализовать несколько проектов, которые вывели бы наше сотрудничество на новый уровень", - сказал он.

В.Макей сообщил, что осенью текущего года  будет проведено заседание межправкомиссии, в рамках которого будут обсуждены конкретные программы и проекты сотрудничества с тем, чтобы в ближайшие годы в разы увеличить товарооборот .

"Перспективы есть. Мы абсолютно убеждены в этом. Сейчас необходимо – и мы опять-таки договорились об этой с коллегой, – четко определить конкретные направления и всем активно работать над реализацией нынешних договоренностей и тех, которые будут приняты в рамках предстоящего заседания межправкомиссии", - подытожил министр.

 
 
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Беларусь и Монголия планируют обсудить создание совместного предприятия в сфере переработки продукции сельского хозяйства. "Договорились также рассмотреть...
 
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