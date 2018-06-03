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В Быховском районе рыбак утонул на глазах 9-летней дочери

04.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В Быховском районе рыбак утонул на глазах 9-летней дочериВ Быховском районе рыбак утонул на глазах 9-летней дочери, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Трагедия произошла 3 июня днем возле урочища Дубки Быховского района. 44-летний мужчина и его 9-летняя дочь ловили рыбу на затоке. После решили искупаться. Отец плыл впереди, ребенок — за ним. Вдруг девочка заметила, что мужчина скрылся под водой и не появляется на поверхности.

Перепуганный ребенок стал звать на помощь. Рыбачившие неподалеку мужчины, думая, что спасать надо девочку, вытащили ее на берег. Когда она объяснила, что тонул отец, кинулись искать его, но безрезультатно. Тело мужчины чуть позже обнаружили сотрудники ОСВОДа. Помочь ему было уже невозможно. Быховский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели человека.

Как сообщили в Могилевской областной организации РГОО «ОСВОД», с начала года в регионе зарегистрировано 19 случаев гибели на воде, из них в двух — детей. При этом при купании погибли 4 человека, из них двое несовершеннолетних.

«Потерпевшие не рассчитали собственных сил и не учли температуры воды, что привело к трагедии. Мы рекомендуем купаться только в разрешенных и оборудованных для этого местах, ограничивать пребывание на солнце, не окунаться в холодную воду и не принимать ледяного душа. Резкий температурный контраст может спровоцировать спазм сосудов и вызвать проблемы с сердцем, а переохлаждение — привести к простудным заболеваниям и даже пневмонии», — предупредили в ОСВОДе.

www.belta.by

 
 
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В Быховском районе рыбак утонул на глазах 9-летней дочери, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
 
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