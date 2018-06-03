В Быховском районе уничтожили шесть тонн дикорастущей конопли

По информации Быховского РОВД, наркосодержащее растение милиционеры обнаружили 1 июня в рамках проводимой специальной программы «Мак». Конопля произрастала на пустыре около деревни Воронино.

Специальная программа «Мак» проводится на территории Беларуси с 1 июня по 15 сентября с целью недопущения создания и распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения, уничтожения незаконных посевов наркосодержащих культур, выявления лиц, занимающихся хранением, сбытом и транспортировкой наркотических средств.