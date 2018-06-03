МЧС предупреждает брестчан о сильном ветре сегодня, 4 июня

Внимание! 04.06.2018 ожидаются порывы ветра скоростью до 14 м/c!

Брестский городской отдел по ЧС рекомендует не оставлять автотранспортные средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться от прогулок с детьми. Будьте внимательны!

По информации синоптиков , 5 июня погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферный фронт и поступление холодной воздушной массы с севера.

Поэтому похолодает. Переменная облачность. В отдельных районах страны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +14..+19°С; в южных районах ночью +13..+17°С, днем +20..+22°С. Атмосферное давление будет расти.

6 июня наша страна останется в прохладном воздухе северных широт, преимущественно в северо-восточных регионах страны скажется влияние фронтального раздела.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем местами по северо-восточной половине республики кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, на торфяниках Брестской области возможны слабые заморозки до 0..-2°С; максимальная днем +14..+19°С, по юго-западу +20..+22°С.

7 июня Беларусь будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С,на торфяниках Полесья возможны слабые заморозки до 0..-2°С; максимальная днем +17..+24°С.

Внимание! В связи с преобладанием сухой погоды в лесах республики ожидается высокая пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!