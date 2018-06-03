Брестские католики по лепесткам цветов пронесли «Божье Тело»

Крестный ход в честь праздника Божьего Тела 3 июня свершили в Бресте католики. Аналогичные шествия прошли в Гродно и Минске.



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Католический праздник Божьего Тела приходится на первый четверг после Святой Троицы. Он учрежден Ватиканом в память установления Иисусом Христом таинства причащения (евхаристии).

В нынешнем году праздник выпал на 31 мая. В Польше это был выходной день. А в Беларуси шествия прошли в воскресенье, чтобы дать возможность верующим принять участие в этой красивой традиции.



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Corpus Christi

Официально праздник Тела Господня называется «Праздник Тела и Крови Христовых», на латыни – Corpus Christi, а в народе говорят – Божье Тело. В 1264 году папа Урбан IV обнародовал торжественную буллу, утверждающую для всего католического мира праздник Тела Господня. В Польше его начали отмечать в XIV веке. В Бресте шествия возродились в 90-х годах прошлого века.



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Началось торжество в костеле Воздвижения Святого Креста, где собрались сотни верующих. Затем шествие неспешно прошло по улицам Ленина, Гоголя и Папанина к костелу Богоматери на Киевке. Возглавляли его священники, которые несли дароносицу. Прихожане шли с молитвами и песнопениями, использовалась переносная звукоусилительная аппаратура. Золоченый ковчег с хлебом, который символизировал Тело Христа, несли по лепесткам цветов, которыми осыпали путь девушки в белых платьях.



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Были соблюдены все необходимые меры безопасности – шествие сопровождали машины ГАИ и скорой помощи. Как и в прошлом году, в крестном ходе участвовали около 500 человек.



С ХІІІ века



Праздник Тела и Крови Христовых посвящён почитанию Тела и Крови Христа, в которые пресуществляется хлеб и вино во время евхаристии. Родившись как местный праздник, с 13-го века он утвержден официально. Отмечается в четверг, следующий за Днём Святой Троицы, то есть на одиннадцатый день после Пятидесятницы. Этот день имеет ранг Торжества и занимает одно из главных мест среди католических праздников. Верующие обязаны посещать мессу и воздерживаться от любой работы, за исключением крайне необходимой.



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В соседней с нами Польше этот день празднуется повсеместно, он богат традициями и ритуалами. Здесь устраивают праздничные шествия вокруг храмов или по улицам городов и сел. Дома вдоль дорог, по которым движется процессия, украшают цветами и флагами, в окнах ставят зажженные свечи и иконы. В польский город Лович, что на востоке страны, на праздник Божьего Тела съезжаются туристы, чтобы посмотреть красочную процессию. Ее фотография в 1924 году попала на обложку журнала National Geographic. В 2014 году процессия Божьего Тела в Ловиче была внесена в Польский список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.