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В Быховском районе рыбак утонул на глазах 9-летней дочери
04.06.2018 16:59 — Разное | Аргументы и факты
Трагедия произошла 3 июня днем возле урочища Дубки Быховского района.
44-летний мужчина и его 9-летняя дочь ловили рыбу на затоке. Потом решили искупаться. Отец плыл впереди, ребенок - за ним. Вдруг девочка заметила, что мужчина скрылся под водой и не появляется на поверхности, пишет
Перепуганный ребенок стала звать на помощь. Рыбачившие неподалеку рыбаки вытащили девочку из воды, так как подумали, что она тонет. Пока она объяснила, что тонула не она, а отец, было уже поздно.
Тело чуть позже достали из водоема сотрудники ОСВОДа. Быховский РОСК проводит проверку.
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Перепуганный ребенок стала звать на помощь. Рыбачившие неподалеку рыбаки вытащили девочку из воды, так как подумали, что она тонет. Пока она объяснила, что тонула...
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