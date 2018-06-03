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В Быховском районе рыбак утонул на глазах 9-летней дочери

04.06.2018 16:59 — Разное | Аргументы и факты  
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В Быховском районе рыбак утонул на глазах 9-летней дочери
БЕЛТА

Трагедия произошла 3 июня днем возле урочища Дубки Быховского района.

44-летний мужчина и его 9-летняя дочь ловили рыбу на затоке. Потом решили искупаться. Отец плыл впереди, ребенок - за ним. Вдруг девочка заметила, что мужчина скрылся под водой и не появляется на поверхности, пишет БЕЛТА.

В Быховском районе рыбак утонул на глазах 9-летней дочери В Новогрудском районе 2-летний мальчик утонул во дворе частного дома

Перепуганный ребенок стала звать на помощь. Рыбачившие неподалеку рыбаки вытащили девочку из воды, так как подумали, что она тонет. Пока она объяснила, что тонула не она, а отец, было уже поздно.

Тело чуть позже достали из водоема сотрудники ОСВОДа. Быховский РОСК проводит проверку.

 
 
Ссылка на источник 24
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Перепуганный ребенок стала звать на помощь. Рыбачившие неподалеку рыбаки вытащили девочку из воды, так как подумали, что она тонет. Пока она объяснила, что тонула...
 
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