В Быховском районе рыбак утонул на глазах 9-летней дочери

Трагедия произошла 3 июня днем возле урочища Дубки Быховского района.

44-летний мужчина и его 9-летняя дочь ловили рыбу на затоке. Потом решили искупаться. Отец плыл впереди, ребенок - за ним. Вдруг девочка заметила, что мужчина скрылся под водой и не появляется на поверхности, пишет БЕЛТА.

Перепуганный ребенок стала звать на помощь. Рыбачившие неподалеку рыбаки вытащили девочку из воды, так как подумали, что она тонет. Пока она объяснила, что тонула не она, а отец, было уже поздно.

Тело чуть позже достали из водоема сотрудники ОСВОДа. Быховский РОСК проводит проверку.