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Viber добавил новые функции для чатов

04.06.2018 17:00 — Разное | Tut.by  
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Мессенджер Viber объявил о появлении новых дополнений для чатов: «Яркие сообщения», «Избранное» и «Местоположение». Функции станут доступны постепенно для всех пользователей в разных странах в мобильном приложении Viber для iPhone и Android.


Фото: Reuters

«Яркие сообщения» выделят главные реплики в чате, добавив к ним яркий фон. На момент запуска доступно более 20 тем, но в будущем Viber будет представлять новые, как глобально, так и на отдельных рынках.

«Избранное» — полезное дополнение для чатов, которое позволяет сохранять любимые и часто используемые GIF-изображения, ссылки и видео в одном месте. При длительном нажатии на любой GIF, ссылку или видео с YouTube в чате, пользователь получит возможность добавить его в «Избранное». После этого можно легко получить доступ к избранному контенту в разных чатах Viber и в один клик отправлять сохраненный контент собеседникам.

«Местоположение» — это новый инструмент для обмена данными с актуальной информацией о находящихся поблизости местах, позволяющий мгновенно отправлять их в чат. Обновленные сообщения с местоположением включают кнопку «Открыть», с помощью которой пользователи смогут выбрать подходящее приложение для навигации. Для обеспечения максимальной безопасности данных, функция доступна только пользователям, которые предоставляют Viber доступ к данным о своем местоположении, таким образом, приложение получает данные только в случае, если пользователь открывает дополнение для отправки местоположения своим друзьям.

Дополнения для чатов впервые появились в Viber в декабре 2016 года. Они позволяют не покидать чат для того, чтобы мгновенно находить и отправлять GIF, видео на YouTube, музыку из Spotify, рестораны на Yelp и другую информацию. По данным мессенджера, дополнения — одна из самых быстро растущих опций. За прошедший год пользователи Viber применяли различные дополнения более 4,5 млрд раз.

 
 
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Функции станут доступны постепенно для всех пользователей в разных странах в мобильном приложении Viber для iPhone и Android.
 
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