​Рыбак утонул на глазах своей маленькой дочери в Быховском районе

Мужчина утонул на глаза своей девятилетней дочери в Быховском районе, сообщили в Следственном комитете.

Всё произошло днём 3 июня недалеко от урочища Дубки Быховского района. Сообщается, что 44-летний мужчина и его девятилетняя дочь рыбачили на затоке. Затем решили поплавать.

Папа плыл первым, а девочка – за ним. Вдруг дочь заметила, что отец исчез под водой. Ребёнок испугался и начал звать на помощь. Рыбаки, находившиеся недалеко, решили, что нужно спасать малышку, вытащили её из воды.

Она рассказала, что тонул папа. Его начали искать, но результатов это не принесло.

Труп мужчины позже нашли сотрудники ОСВОДа. Помочь ему было уже невозможно. Сейчас следователи проводят проверку по факту смерти рыбака.