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«Ключ да ведаў быў замураваны ў ступенькі»: какую легенду придумали в Деревнянской школе?
Новости Беларуси. Деревнянской средней школе Столбцовского района уже более 150 лет, рассказали в программе
Мария Шумчик, директор Деревнянской средней школы Столбцовского района:
Но гады ідуць – выпускоў навучэнцаў вельмі многа, і ён так адшліфаваўся, што цяпер, хто бы ні завітаў у школу, абавязкова запытаець, адкуль узяўся ключ у ступеньках нашай школы.
В школе учатся более 200 учеников. За партами сидят не только жители местного агрогородка, но и дети из десяти населенных пунктов Столбцовского района. Площадь школьной территории – 4 гектара. Здесь же организован и сад, в котором, как ландшафтные дизайнеры, трудятся сами ученики. На площади 6 тысяч квадратных метров и свой пришкольный огород есть – ученики сами выращивают овощи и ягоды.
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Новости Беларуси. Деревнянской средней школе Столбцовского района уже более 150 лет, рассказали в программе «Центральный регион». Среди выпускников – писатели,...
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