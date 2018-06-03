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«Огромный народный праздник». «Балетное лето в Большом» откроется премьерой спектакля «Петрушка»
Новости Беларуси. Международный фестиваль «Балетное лето в Большом» откроется премьерой спектакля «Петрушка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые он был представлен зрителям более 100 лет назад в Париже.
Это история о несчастном герое из опилок и соломы, в котором просыпается жизнь и развиваются эмоции. Картина завораживает гармонией музыки, сценографии и хореографии.
Владимир Рылатко, первый заместитель директора Большого театра оперы и балета Беларуси:
Юрий Троян, художественный руководитель балета Большого театра оперы и балета Беларуси:
Это можно назвать как вечером балетов в кино, так и вечером балетов Игоря Стравинского. Это выдающаяся музыка.
Международный фестиваль хореографии уже в пятый раз пройдет в Национальном театре оперы и балета. В программе семь спектаклей. Впервые в Минск приедут солисты лондонской Королевской оперы.
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Новости Беларуси. Международный фестиваль «Балетное лето в Большом» откроется премьерой спектакля «Петрушка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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