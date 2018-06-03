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БАТЭ: Алексей Бага назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба
Новости Беларуси. Исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ назначен Алексей Бага.
Данное решение было принято 4 июня. Об этом сообщается на сайте клуба.
В штаб Алексея Баги войдет Дмитрий Молош. На остальные тренерские позиции ФК рассматривает различные кандидатуры.
Также в клубе отметили, что не соответствует действительности информация о том, что БАТЭ покинули другие представители предыдущего тренерского штаба (кроме главного тренера).
Напомним, что накануне стало известно, что футбольный клуб из Борисова прекратил свое сотрудничество с Олегом Дулубом. Он был главным тренером желто-синих с начала года.
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Новости Беларуси. Исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ назначен Алексей Бага. Данное решение было принято 4 июня. Об этом сообщается на сайте клуба. В...
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