|
«Делятся своими советами, получают опыт других родителей»: где в Беларуси есть клуб активных пап?
Новости Беларуси. Учеников начальных классов Деревнянской средней школе Столбцовского района приобщают к культуре не только преподаватели, рассказали в программе
Три года назад Наталья Белякович на базе своего класса создала так называемый Клуб активных пап. Директор и коллеги поддержали идею.
Александр Лукша, родитель:
Евгений Сенько, родитель:
Кстати, активных пап оказалось больше, чем предполагала педагог.
Родители при этом вовлечены и в досуг, и в образование.
Наталья Белякович, учитель начальных классов Деревянской средней школы Столбцовского района:
Они делятся своими советами, получают опыт других родителей. У нас очень много семей многодетных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Учеников начальных классов Деревнянской средней школе Столбцовского района приобщают к культуре не только преподаватели, рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)