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«Делятся своими советами, получают опыт других родителей»: где в Беларуси есть клуб активных пап?

04.06.2018 16:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Учеников начальных классов Деревнянской средней школе Столбцовского района приобщают к культуре не только преподаватели, рассказали в программе «Центральный регион». Педагогам помогают родители, при чем, в основном – мужчины.

Три года назад Наталья Белякович на базе своего класса создала так называемый Клуб активных пап. Директор и коллеги поддержали идею.

Александр Лукша, родитель:

Здесь так называемая школа отцов. Детям нравится.

Евгений Сенько, родитель:
Все проходит в форме диалога. Обсуждаем разные вопросы – доводим детям, как надо поступать, как не надо поступать в той или иной ситуации.

Кстати, активных пап оказалось больше, чем предполагала педагог.

В итоге подобные занятия проводят во всех младших классах.

Родители при этом вовлечены и в досуг, и в образование.

Наталья Белякович, учитель начальных классов Деревянской средней школы Столбцовского района:
Проводим семинары, проводим спортландии с участием родителей. Проводим развлекательные мероприятия различные и интеллектуальные игры. В последний раз это был поход с участием пап на берег красивейшего озера. Число наших участников увеличивается:

все больше пап хотят участвовать в воспитании и развитии своих детей непосредственно в школе.

Они делятся своими советами, получают опыт других родителей. У нас очень много семей многодетных.

 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Учеников начальных классов Деревнянской средней школе Столбцовского района приобщают к культуре не только преподаватели, рассказали в...
 
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