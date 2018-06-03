Кубок мира по академической гребле. Дмитрий Фурман и Сергей Володько завоевали бронзу в заездах мужских распашных двоек

Новости Сербии. В Белграде завершился первый этап Кубка мира по академической гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская команда 3 июня пополнила копилку двумя медалями.

Бронзой в заездах мужских распашных двоек отметились Дмитрий Фурман и Сергей Володько. Также на третью ступень пьедестала поднялась наша мужская распашная четверка. Ранее в состязаниях легковесных одиночек лучшей стала наша соотечественница Алена Фурман.