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Кубок мира по академической гребле. Дмитрий Фурман и Сергей Володько завоевали бронзу в заездах мужских распашных двоек
Новости Сербии. В Белграде завершился первый этап Кубка мира по академической гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская команда 3 июня пополнила копилку двумя медалями.
Бронзой в заездах мужских распашных двоек отметились Дмитрий Фурман и Сергей Володько. Также на третью ступень пьедестала поднялась наша мужская распашная четверка. Ранее в состязаниях легковесных одиночек лучшей стала наша соотечественница Алена Фурман.
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Кубок мира по академической гребле. Дмитрий Фурман и Сергей Володько завоевали бронзу в заездах мужских распашных двоек
Новости Сербии. В Белграде завершился первый этап Кубка мира по академической гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская команда 3 июня пополнила...
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