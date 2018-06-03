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На 79 году жизни скончался народный артист России Леонид Неведомский

04.06.2018 16:17 — Разное | СТВ  
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Новости России. В возрасте 78 лет не стало народного артиста России Леонида Неведомского.

Об этом сообщает пресс-служба Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова. Актер скончался третьего июня после тяжелой болезни.

«Талант артиста украшал сцену нашего театра более пятидесяти лет», – отметили в пресс-службе. За полвека на сцене актер исполнил  более 40 ярких ролей.

Родился Леонид Неведомский в Витебске в семье врачей. Мальчика назвали в честь Леонида Утесова. После войны юный Неведомский переехал с матерью в Хабаровск, где попробовал себя в актерской профессии.

В 1963 году после службы в армии Леонид поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. С 1967 года актер играет на сцене в БДТ.

В 1994 году Леониду Неведомскому присуждено звание «Народный артист Российской Федерации».

За время своей актерской карьеры Леонид Неведомский снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости России. В возрасте 78 лет не стало народного артиста России Леонида Неведомского. Об этом сообщает пресс-служба Большого драматического театра (БДТ) имени...
 
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