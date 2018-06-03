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Сделать «1+1» и уехать в Испанию.

04.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Гол и голевая передача «Шули» принесли успех дружине Андрея Гриневича в поединке с ФК «Иваново», счет – 2:1. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти (в нашем случае – уехать). Виталий работает дальнобойщиком, и его очередной рейс –в Испанию. Туда он и укатил с чувством выполненного футбольного долга.

По первой встрече, конечно, судить тяжело, как будет выглядеть березовский коллектив в будущем, но то, что команда смотрелась по игре солидно, – факт неоспоримый. Не было грубых ошибок в обороне, выручал вратарь, создавались моменты. И березовский клуб был ближе к крупной победе, чем ивановская дружина к ничьей. Один только Александр Мишкович вовтором тайме мог дважды забивать. За него на трибуне уже после замены отдувался брат Сергей, которого словами «атаковали» болельщики после нереализованных родственником моментов.

И расточительность березовских футболистов чуть не лишила Гриневича и К0 трех очков. Правда, к этому времени пас-«конфетку» Виталия Шуляка первым же касанием во втором тайме реализовал в гол Станислав Синяк (на фото справа). А уже в концовке встречи сначала березовчан выручил вратарь, а затем, когда ивановцы все-таки своего добились и один гол отквитали, благо прозвучал финальный свисток.

Отдельно хочется отметить ребят, заявленных за наших географических соседей ФК «Ивацевичи» (вторая лига чемпионата Республики Беларусь) и пополнивших в этом сезоне ряды ФСК «Кречет». Они добавили нашей команде организованности. Павел Сидорук не ошибался и сделал потрясающий сейв в концовке матча. Евгений Веревка цементировал оборону, подстраховывал партнеров и активно участвовал в розыгрышах стандартов у ворот соперника. Владимир Шевчук был самым активным в первом тайме, постоянно напрягал оборону ивановцев.

На сегодняшний день у тренера березовской команды Андрея Гриневича отличный выбор исполнителей, раз в запасе остались даже одни из лидеров команды прошлого сезона – Сергей Гриневич и Сергей Карпеш. Некоторые молодые и перспективные также не попали в заявочный список.

Пожелаем удачи ФСК «Кречет». Началось все даже очень хорошо. Так бы и дальше: «Можам, верым, пераможам!»

Фото автора.

 
 
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Гол и передача нападающего ФСК «Кречет» Виталия Шуляка помогли березовской дружине обыграть соперников из ФК «Иваново» в очередном туре футбольного чемпиона...
 
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