Алексей Бага назначен исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ





В пресс-службе борисовской команды сообщили, что пост главного тренера борисовского БАТЭ временно займет Алексей Бага, а Дмитрий Молош войдет в тренерский штаб.

Напомним, что Олег Дулуб был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов в последних матчах (поражение в финале Кубка Беларуси).

"В штаб Алексея Анатольевича войдет Дмитрий Молош. В настоящий момент клуб рассматривает различные кандидатуры на остальные тренерские позиции", – говорится в сообщении.