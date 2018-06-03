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Алексей Бага назначен исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ
04.06.2018 16:46 — Разное | Ежедневник
В пресс-службе борисовской команды сообщили, что пост главного тренера борисовского БАТЭ временно займет Алексей Бага, а Дмитрий Молош войдет в тренерский штаб.
Напомним, что Олег Дулуб был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов в последних матчах (поражение в финале Кубка Беларуси).
"В штаб Алексея Анатольевича войдет Дмитрий Молош. В настоящий момент клуб рассматривает различные кандидатуры на остальные тренерские позиции", – говорится в сообщении.
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В пресс-службе борисовской команды сообщили, что пост главного тренера борисовского БАТЭ временно займет Алексей Бага, а Дмитрий Молош войдет в тренерский штаб.
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