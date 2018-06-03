ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каникулы без дыма и огня

04.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Каникулы без дыма и огня

Республиканская акция с одноименным названием организованная Министерством по чрезвычайным ситуациям проводится с 1 июня и до конца летних каникул. Участники акции – воспитанники школьных  и загородных оздоровительных лагерей. Дети с экскурсиями посетят районный отдел по чрезвычайным ситуациям, где работники РОЧС демонстрируют ребятам возможности аварийно-спасательной техники и оборудования. С ребятами были проведут игры, конкурсы, эстафеты, познавательные беседы, продемонстрированы профилактические фильмы.

Спасатели посетят лагеря, для ребят продемонстрируют технику. Самая ожидаемая часть праздника для детворы – водная феерия. Водяные каскады из пожарных стволов подарят незабываемые впечатления и море эмоций отдыхающим. Ребята смогут примерить на себя тепло-отражательный костюм и «боёвку» спасателя, панорамную маску, посидеть в кабине пожарной машины, потушить воображаемый огонь с помощью огнетушителя.

Спасатели проведут беседы на тему безопасности. Самые активные ребята от работников РОЧС получат памятные подарки – брошюры и наклейки по безопасности.

Практика показывает, что в чрезвычайных ситуациях дети часто прячутся в шкафах, под кроватями, и пожарным приходится искать порой потерявших сознание малышей, упуская драгоценное время. Поэтому взрослые должны объяснить ребёнку, что в случае появления огня он должен сразу же броситься к выходу и постараться покинуть горящее помещение, а затем сообщить о пожаре любому взрослому, которого он встретит. Взрослые, конечно, помнят телефон службы МЧС. А ваш ребёнок знает, что телефон службы спасения «101»? Следует напомнить ему об этом! И обязательно выучить, если малыш его не знает.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканская акция с одноименным названием организованная Министерством по чрезвычайным ситуациям проводится с 1 июня и до конца летних...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дни энергии в Сморгони начались с детской библиотеки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика