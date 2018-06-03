Каникулы без дыма и огня





Республиканская акция с одноименным названием организованная Министерством по чрезвычайным ситуациям проводится с 1 июня и до конца летних каникул. Участники акции – воспитанники школьных и загородных оздоровительных лагерей. Дети с экскурсиями посетят районный отдел по чрезвычайным ситуациям, где работники РОЧС демонстрируют ребятам возможности аварийно-спасательной техники и оборудования. С ребятами были проведут игры, конкурсы, эстафеты, познавательные беседы, продемонстрированы профилактические фильмы.

Спасатели посетят лагеря, для ребят продемонстрируют технику. Самая ожидаемая часть праздника для детворы – водная феерия. Водяные каскады из пожарных стволов подарят незабываемые впечатления и море эмоций отдыхающим. Ребята смогут примерить на себя тепло-отражательный костюм и «боёвку» спасателя, панорамную маску, посидеть в кабине пожарной машины, потушить воображаемый огонь с помощью огнетушителя.

Спасатели проведут беседы на тему безопасности. Самые активные ребята от работников РОЧС получат памятные подарки – брошюры и наклейки по безопасности.

Практика показывает, что в чрезвычайных ситуациях дети часто прячутся в шкафах, под кроватями, и пожарным приходится искать порой потерявших сознание малышей, упуская драгоценное время. Поэтому взрослые должны объяснить ребёнку, что в случае появления огня он должен сразу же броситься к выходу и постараться покинуть горящее помещение, а затем сообщить о пожаре любому взрослому, которого он встретит. Взрослые, конечно, помнят телефон службы МЧС. А ваш ребёнок знает, что телефон службы спасения «101»? Следует напомнить ему об этом! И обязательно выучить, если малыш его не знает.