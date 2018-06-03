​Прогноз погоды на 5 июня

Первые июньские выходные порадовали белорусов тёплой погодой, среднесуточная температура на 3-7 градусов выше климатической нормы. Местами воздух прогревался до +30°C.

На большей части страны было не только жарко, но и сухо. Лишь по югу Брестской области накануне прошли грозовые дожди, но дефицит влаги они не компенсировали.

Хорошая новость для тех, кто страдает от жары. Беларусь на пороге арктического вторжения. Во вторник погодные условия будет определять атмосферный фронт, вслед за которым в страну начнут поступать холодные воздушные массы с севера. На торфяниках возможны слабые заморозки, но, несмотря на похолодание, в большинстве районов сохранится сухая погода.

Во вторник ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью будет от +6°C до +12°C, в разгар дня будет прохладно: +14°C… +19°C. Порывистый, а в некоторых районах сильный порывистый северо-западный ветер усилит ощущение прохлады. Чуть выше температура ожидается в южных районах, там воздух прогреется до +22°C. Атмосферное давление будет расти.

В ближайшие дни Беларусь останется во власти прохладного арктического воздуха. Осадков синоптики не прогнозируют. Лишь в среду в северо-восточных регионах страны возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные и утренние часы будет от +2°C до +8°C. Днём ожидается +14°C… +19°C.

Июнь начался с заморозков, но в целом никаких природных аномалий в этом месяце ожидать не стоит. А вот минувший май в Беларуси стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. И самым сухим. За весь месяц выпало лишь 49% климатической нормы осадков. Такое бывает раз в десять лет.

И несколько слов о приметах. В народном календаре сегодня день Василиска или Соловьиный день. Громкие соловьиные трели 4 июня предвещали хорошую погоду. Сильная роса утром – к богатому урожаю. А утренний туман обещал богатый грибной сезон.