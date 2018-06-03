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СК: ФОК в Миорах горел из-за плотника с бетонщиком
По факту пожара в здании физкультурно-оздоровительного комплекса в Миорах
Напомним, 1 июня произошло возгорание крыши здания физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Коммунистической в Миорах. В результате пожара огнем уничтожена кровля и второй этаж, повреждено и частично уничтожено имущество первого этажа здания.
Подозреваемыми по уголовному делу являются 55-летний бетонщик и 51-летний плотник-бетонщик (оба жители Миорского района), которые 1 июня проводили текущий ремонт кровли здания.
В результате выполнения ремонтных работ на объекте с использованием газовой горелки, подключенной к газовому баллону, произошло возгорание опалубки и деревянной обрешетки с утеплителем под кровлей, после чего пламя распространилось по всей площади кровли.
Обнаружив возгорание, подозреваемые сообщили об этом работникам ФОК, которые вызвали МЧС и эвакуировались из здания.
По уголовному делу назначены химическая и пожарно-техническая экспертизы, которые в том числе позволят установить очаг возгорания и его причину.
В отношении подозреваемых следователями применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Расследование по уголовному делу продолжается, сумма причиненного ущерба устанавливается.
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По факту пожара в здании физкультурно-оздоровительного комплекса в Миорах Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 219 Уголовного кодекса...
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