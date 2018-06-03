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СК: ФОК в Миорах горел из-за плотника с бетонщиком

04.06.2018 17:15 — Разное | Партизан  
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По факту пожара в здании физкультурно-оздоровительного комплекса в Миорах Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 219 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уничтожение имущества по неосторожности) в отношении двух рабочих ДКУСП «Миорская ПМК-55».

Напомним, 1 июня произошло возгорание крыши здания физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Коммунистической в Миорах. В результате пожара огнем уничтожена кровля и второй этаж, повреждено и частично уничтожено имущество первого этажа здания. 

Подозреваемыми по уголовному делу являются 55-летний бетонщик и 51-летний плотник-бетонщик (оба жители Миорского района), которые 1 июня проводили текущий ремонт кровли здания. 

В результате выполнения ремонтных работ на объекте с использованием газовой горелки, подключенной к газовому баллону, произошло возгорание опалубки и деревянной обрешетки с утеплителем под кровлей, после чего пламя распространилось по всей площади кровли. 

Обнаружив возгорание, подозреваемые сообщили об этом работникам ФОК, которые вызвали МЧС и эвакуировались из здания. 


По уголовному делу назначены химическая и пожарно-техническая экспертизы, которые в том числе позволят установить очаг возгорания и его причину. 

В отношении подозреваемых следователями применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Расследование по уголовному делу продолжается, сумма причиненного ущерба устанавливается.


 
 
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По факту пожара в здании физкультурно-оздоровительного комплекса в Миорах Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 219 Уголовного кодекса...
 
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