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Itransition вошла в число крупнейших ИТ-компаний российского рынка

04.06.2018 17:32 — Разное | dev.by  
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Основанную в Беларуси ИТ-компанию Itransition включили в рейтинг крупнейших игроков российского ИТ-рынка, пишет TUT.by со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

Itransition вошла в число крупнейших ИТ-компаний российского рынка

Авторы отчёта поместили Itransition на 22 место. За прошедший год выручка компании в сфере разработки ПО составила 2,105 млрд российских рублей. По этому показателю Itransition заняла 10 место в стране. Общая выручка выросла на 3,5 процента — до 3,167 млрд российских рублей.

Itransition основали в Минске в 1998 году. Десятью годами позже компания начала активно расширять деятельность на рынке США, открыв офисы в Денвере и Остине. Тогда же её включили в число самых быстрорастущих ИТ-компаний Северной Америки. В 2017 году компания анонсировала открытие офиса разработки в Санкт-Петербурге.

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Теги: Минск
 
 
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Основанную в Беларуси ИТ-компанию Itransition включили в рейтинг крупнейших игроков российского ИТ-рынка, пишет TUT.by со ссылкой на исследование рейтингового агентства...
 
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