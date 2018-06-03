Itransition вошла в число крупнейших ИТ-компаний российского рынка

Основанную в Беларуси ИТ-компанию Itransition включили в рейтинг крупнейших игроков российского ИТ-рынка, пишет TUT.by со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».





Авторы отчёта поместили Itransition на 22 место. За прошедший год выручка компании в сфере разработки ПО составила 2,105 млрд российских рублей. По этому показателю Itransition заняла 10 место в стране. Общая выручка выросла на 3,5 процента — до 3,167 млрд российских рублей.

Itransition основали в Минске в 1998 году. Десятью годами позже компания начала активно расширять деятельность на рынке США, открыв офисы в Денвере и Остине. Тогда же её включили в число самых быстрорастущих ИТ-компаний Северной Америки. В 2017 году компания анонсировала открытие офиса разработки в Санкт-Петербурге.