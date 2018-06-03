

Квест-прогулка, или открой свой город вместе с библиотекой г. Солигорска Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Светлана Хмилевская

Солигорская районная центральная библиотека презентует горожанам увлекательную краеведческую игру «Открой свой город». Игра создана к юбилею города в рамках проекта «Культурный код Солигорска».

«Мы хотели создать интерактивную, подвижную и при этом эффективную, вызывающую интерес краеведческую игру к юбилею Солигорска, одним из условий которой является отсутствие возрастного ограничения участников», — рассказала в интервью библиотекарь 1-й категории и один создателей игры Екатерина Вавилова.













Библиотекари проделали большую работу по разработке идеи и созданию красочного и полезного путеводителя по столице белорусских шахтеров. Участвуя в игре, вы сможете проверить свои знания об истории, достопримечательностях, знаменитых людях своего города, а может и сделать для себя какие-то открытия. Напольная игра-ходилка – ваш шанс проявить себя и даже получить приз. Какой? Пока сохраним это в секрете.





















До участия в игре познакомьтесь предварительно с проектом «Культурный код Солигорска» на сайте библиотеки www.libsoligorsk.by и примите участие в онлайн-викторине «Любопытный Солигорск». Они – ваша палочка-выручалочка. А дальше вас ожидает непосредственно игра «Открой свой город». Она создана по принципу квеста и представляет собой поле с клетками, по которому передвигаются игроки, бросая кубик и получая определенные вопросы и задания.

























Если вы желаете стать ее участником – добро пожаловать в библиотеку. Либо создатели квест-прогулки «Открой свой город» приедут к вам (возможен и такой вариант). Более подробная информация об игре и ее условиях появится на сайте ГУК «Солигорская районная центральная библиотека» www.libsoligorsk.by в начале июня. Не пропустите!

Автор статьи и фото: Светлана Хмилевская.