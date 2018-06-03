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Квест-прогулка, или открой свой город вместе с библиотекой г. Солигорска
04.06.2018 — Разное | Soligorsk News
23 мая 2018 12:30 3315
Квест-прогулка, или открой свой город вместе с библиотекой г. Солигорска
Солигорская районная центральная библиотека презентует горожанам увлекательную краеведческую игру «Открой свой город». Игра создана к юбилею города в рамках проекта «Культурный код Солигорска».
«Мы хотели создать интерактивную, подвижную и при этом эффективную, вызывающую интерес краеведческую игру к юбилею Солигорска, одним из условий которой является отсутствие возрастного ограничения участников», — рассказала в интервью библиотекарь 1-й категории и один создателей игры Екатерина Вавилова.
Библиотекари проделали большую работу по разработке идеи и созданию красочного и полезного путеводителя по столице белорусских шахтеров. Участвуя в игре, вы сможете проверить свои знания об истории, достопримечательностях, знаменитых людях своего города, а может и сделать для себя какие-то открытия. Напольная игра-ходилка – ваш шанс проявить себя и даже получить приз. Какой? Пока сохраним это в секрете.
До участия в игре познакомьтесь предварительно с проектом «Культурный код Солигорска» на сайте библиотеки
Если вы желаете стать ее участником – добро пожаловать в библиотеку. Либо создатели квест-прогулки «Открой свой город» приедут к вам (возможен и такой вариант). Более подробная информация об игре и ее условиях появится на сайте ГУК «Солигорская районная центральная библиотека»
Автор статьи и фото: Светлана Хмилевская.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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23 мая 2018 12:30 3315 Квест-прогулка, или открой свой город вместе с...
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