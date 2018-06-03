Осиповичский РОЧС в очередной раз провел мониторинг магазинов, учреждений культуры и образования. Какие итоги?

На территории Осиповичского района работниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжена работа по проведению мониторингов крупных торговых объектах города, объектов с массовым пребыванием людей, социальных объектов, объектов учреждений образования, в ходе которых изучаются вопросы обеспечение безопасности, состояние путей эвакуации, работа системы пожарной автоматики, действие персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации, организации системы обучения работников — их знания и умения.

По состоянию на 25.05.2018 проведен 80 мониторингов, из них 8 объектов учреждений здравоохранения, 21 школы, 20 детских дошкольных учреждений, 11 общежитий, 1 гостиницы, 1 кинотеатра, 2 домов культуры, 5 кафе и 8 объектов массового скопления людей. При мониторинге в 71 учреждении были выявлены нарушения противопожарных требований.

Наиболее распространенными нарушениями явились: отсутствие на дверях, расположенных на путях эвакуациях замков обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа; допускается загромождение проходов и выходов на путях эвакуации; дымонепроницаемые двери лестничных клеток не обеспечивают плотное самозакрывания, отсутствуют уплотнения в притворах и т.д.

По результатам мониторингов к административной ответственности были привлечены директор унитарного предприятия по оказанию услуг «Комплекс по обслуживанию общежитий №13»ОАО «Строительный трест №13», директор магазина ЗАО «Добраном» г.Осиповичи, директор ООО «Файер Групп».

Уважаемые жители города и района! В случаи выявления Вами нарушений противопожарной безопасности в вышеуказанных объектах, просим Вас сообщать данную информацию в Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям по телефону 101.

РОЧС.