ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ASUS представила два новых игровых ноутбука. Стартовая цена - 1699 долларов

04.06.2018 17:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кроме игрового смартфона компания ASUS на выставке Computex 2018 представила два игровых ноутбука линейки ROG Strix — SCAR II и Hero II. Об этом сообщает The Verge.


The ROG Strix SCAR II нацелен на любителей шутеров, Hero II — для поклонников MOBA. На практике это означает, что у первого в белый цвет окрашены клавиши W/A/S/D, а у второго — Q/W/E/R. Небольшие отличия есть и в отделке корпусов.

Оба ноутбука оснащаются процессорами Intel Core i7−8750H или Core i5−8300H, 15,6-дюймовыми экранами разрешением 1080p и разверткой в 144 Гц, а также оперативной памятью объемом до 32 ГБ. Среди доступных портов есть USB-A, USB-C, Mini DisplayPort, HDMI, Ethernet, разъем для наушников и устройство для чтения SD-карт.


Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060. В модели SCAR II ее можно усилить до модели GTX 1070. При этом Hero II может поставлять с экраном с частотой развертки в 60 Гц.

Модель SCAR II продается с сегодняшнего дня за 1999 долларов, стартовая стоимость Hero II — 1699 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие ноутбуки ASUS:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В зависимости от конфигурации характеристики ноутбуков немного отличаются.
 
Новости дня
Новости разные
 
Facebook передавал личные сведения пользователей производителям смартфонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика