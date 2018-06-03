ASUS представила два новых игровых ноутбука. Стартовая цена - 1699 долларов

Кроме игрового смартфона компания ASUS на выставке Computex 2018 представила два игровых ноутбука линейки ROG Strix — SCAR II и Hero II. Об этом сообщает The Verge.





The ROG Strix SCAR II нацелен на любителей шутеров, Hero II — для поклонников MOBA. На практике это означает, что у первого в белый цвет окрашены клавиши W/A/S/D, а у второго — Q/W/E/R. Небольшие отличия есть и в отделке корпусов.

Оба ноутбука оснащаются процессорами Intel Core i7−8750H или Core i5−8300H, 15,6-дюймовыми экранами разрешением 1080p и разверткой в 144 Гц, а также оперативной памятью объемом до 32 ГБ. Среди доступных портов есть USB-A, USB-C, Mini DisplayPort, HDMI, Ethernet, разъем для наушников и устройство для чтения SD-карт.





Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060. В модели SCAR II ее можно усилить до модели GTX 1070. При этом Hero II может поставлять с экраном с частотой развертки в 60 Гц.

Модель SCAR II продается с сегодняшнего дня за 1999 долларов, стартовая стоимость Hero II — 1699 долларов.

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