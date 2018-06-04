Потеряшка
В Хотимске 31 мая в неизвестном направлении из своего дома ушла пенсионерка, 1943 г.р. Как происходили поиски и к чему они привели, читайте в субботнем номере районной газеты.
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Потеряшка
04.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Потеряшка
В Хотимске 31 мая в неизвестном направлении из своего дома ушла пенсионерка, 1943 г.р. Как происходили поиски и к чему они привели, читайте в субботнем номере районной газеты.
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Происшествие Потеряшка 04.06.2018 hotimsk В Хотимске 31 мая в неизвестном направлении из своего дома ушла пенсионерка, 1943 г.р. Как...
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