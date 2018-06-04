Потеряшка

hotimsk

В Хотимске 31 мая в неизвестном направлении из своего дома ушла пенсионерка, 1943 г.р. Как происходили поиски и к чему они привели, читайте в субботнем номере районной газеты.

ПотеряшкаПотеряшкаПотеряшкаПотеряшкаПотеряшка (Пока оценок нет)
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